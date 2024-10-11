В «Единой России» рассказали о мерах поддержки сел

Как сообщает сайт ER.ru, народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере — от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры.

Финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является одним из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«В прошлом году по инициативе „Единой России“ финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача — максимально сохранить финансирование программы», — подчеркнул он.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села — создание и модернизация социальных объектов.

В 2023 году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

«За счет социальной программы догазификации газ подведен в общей сложности до границ почти 1,1 миллионов участков, полностью подключено 660 тысяч домовладений», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.

Магистральное направление «Единой России» — поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.

«Особое внимание уделяем реализации программ „Земский доктор“ и „Земский учитель“. Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа „Земский работник культуры“. С предложением запустить эту программу выступила наша партия», — отметил врио секретаря Генсовета.

Реализуются и другие меры. В частности, расширена доступность лекарств на селе за счет их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки. Идет работа по обеспечению связью сельских населенных пунктов. Развивается сельский туризм — закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала «Единая Россия».

«Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью», — заключил Владимир Якушев.