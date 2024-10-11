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Студенты Рязанского агроуниверситета посетили Музей Победы

9 октября студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени П. А. Костычева посетили главный военно-исторический музей России — Музей Победы, где смогли увидеть и ощутить на себе, как люди боролись и справлялись с вызовами судьбы, где сохранена память о трагических и героических событиях в истории страны и который считается центром патриотического воспитания новых поколений.

Ребята осмотрели экспозицию «Подвиг Народа», на которой с помощью современных технологий студенты погрузились в атмосферу военных лет, узнали о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны, увидели воссозданные фрагменты улиц военной Москвы, побывали в библиотеке блокадного Ленинграда и в военном госпитале, услышали о героических подвигах защитников отечества.

Мероприятие было организовано в рамках гражданско-патриотического воспитания Управлением по социально-воспитательной работе со студентами Рязанского агроуниверситета.