Синоптики рассказали о «радиационном» тумане, который накрывает Центральную Россию

По его словам, это природное явление связано не с радиацией, а с излучением тепла.

Синоптики рассказали о «радиационном» тумане, который накрывает Центральную Россию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это природное явление связано не с радиацией, а с излучением тепла.

Когда температура понижается, воздух уже не может содержать такое же количество молекул водяного пара, как при высокой температуре, происходит концентрация молекул водяного пара и возникает «радиационный» туман.