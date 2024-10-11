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Сараевца осудили за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере
Ему назначили четыре года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима.

41-летнего сараевца осудили за изготовление и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-служба местного суда.

Установлено, что мужчина на заброшенном земельном участке нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил у себя для личного потребления, без цели сбыта. Запрещенное вещество обнаружили сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскного мероприятия. Общая масса изъятого каннабиса составила 485,6 грамма, что в соответствии с законодательством является крупным размером.

Ранее фигуранта уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. На момент совершения повторного преступления испытательный срок еще не закончился.

Суд признал мужчину виновным по ст. 228 ч. 2 (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств) и назначил ему по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и два месяца. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.