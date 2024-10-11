Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование изображений с героями «Смешариков»

Сумма штрафа составила 30 000 рублей.

Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование изображений с героями «Смешариков». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Рязани.

Иск в суд подал владелец ООО «Смешарики». Причиной стало использование изображений героем мультфильма «Смешариков» Ежика и Копатыча. Выяснилось, что скопинский предприниматель продавал термоаппликации с картонными вкладышами с изображениями мульт-персонажей.

С мужчины взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000 руб., в пользу ООО «Смешарики», а также компенсацию за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства — рисунки «Ежик», «Копатыч» в размере 20 000 руб.

Кадр из мультфильма «Смешарики»