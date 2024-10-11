Рязанский Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя за самовольно вырытый карьер

Штраф владельца компании ООО «Дороги 62» составил 200 тысяч рублей.

Рязанский Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя за самовольно вырытый карьер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В августе этого года специалисты провели внеплановую проверку и установили, что на участке сельскохозяйственного назначения площадью 2,56 га в Александро-Невском районе с помощью тяжелой техники добывают песок. Образовался карьер на площади 2 777 квадратных метров и глубиной до 7 метров.

Штраф владельца компании ООО «Дороги 62» составил 200 тысяч рублей.