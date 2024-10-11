Рязанка родила 11-го ребенка

Мальчик родился с весом 3910 граммов и ростом 55 сантиметров.

Рязанка родила 11-го ребенка. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили в группе «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте».

Мальчик родился с весом 3910 граммов и ростом 55 сантиметров.

«Он седьмой мальчишка, у которого шесть братиков и четыре сестрички. Самому старшему из них уже 22 года», — говорится в посте.

Отмечается, что мать с ребенком уже выписали из больницы.

Фото: группа «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте»