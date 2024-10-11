Рязанцев попросили не парковать автомобили в районе пристани в Лесопарке

В связи проведением мероприятий Всероссийской акции «Вода России» автомобилистов просят освободить участок в районе пристани «Рязань» с 12 до 15:00 в субботу, 12 октября.