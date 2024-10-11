Россияне заметили очередной факт шринкфляции
На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180.
Россияне заметили очередной факт шринкфляции. Об этом пишут в соцсетях.
На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180. Таким способом ритейлеры стараются сдержать привычные для покупателей цены.
Шринкфля́ция — снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены.