Россияне заметили очередной факт шринкфляции

На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180.

Россияне заметили очередной факт шринкфляции. Об этом пишут в соцсетях.

На полках магазинов появилось сливочное масло весом 160 граммов вместо привычных 180. Таким способом ритейлеры стараются сдержать привычные для покупателей цены.

Шринкфля́ция — снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены.