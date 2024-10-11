Россиянам сообщили о новой схеме мошенников с «подарочными» SIM-картами

Для реализации схемы мошенники представляются сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщая абоненту об открытой на него SIM-карте с уже записанной суммой. Они заверяют, что если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги вывести на свой банковский счет.

Россиянам сообщили о новой схеме мошенников с «подарочными» SIM-картами. Об этом ТАСС рассказал эксперт.

По его словам, мошенники придумали схему, в которой обманывают россиян якобы открытой на их имя подарочной SIM-картой.

Отмечается, что для реализации схемы мошенники представляются сотрудниками одного из мобильных операторов, сообщая абоненту об открытой на него SIM-карте с уже записанной суммой. Они заверяют, что если абонент не нуждается в данной SIM-карте, ее можно закрыть, а деньги вывести на свой банковский счет.

После этого мошенники спрашивают у абонента персональные данные, в отдельных случаях аферисты просят жертву скачать специальное мобильное приложение. Получив доступ к персональных данным, они крадут деньги с карт россиян.