Путин обратил внимание на формирование нового миропорядка

По его словам, этот процесс не остановить.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на формирование нового миропорядка, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить. Заявление прозвучало во время трансляции в Telegram-канале Кремля.

«Международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. Этот естественный процесс носит необратимый характер», — сказал он.