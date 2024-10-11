Прокуратура обязала Дирекцию дорог установить тротуары на рязанской трассе

Отмечается, что на участке автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин», который проходит по деревне Синец (Турлатовское сельское поселение), отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки.

Прокуратура обязала Дирекцию дорог установить тротуары на рязанской трассе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что на участке автомобильной дороги «Рязань-Пронск-Скопин», который проходит по деревне Синец (Турлатовское сельское поселение), отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки.

Прокуратура вынесла представление собственнику дороги ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и требует выполнить работы по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек.