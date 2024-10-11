На улице Урицкого в Рязани неизвестный сбил восьмилетнего ребенка и скрылся

Ребенок получил травму ноги.

На улице Урицкого в Рязани неизвестный сбил восьмилетнего ребенка и скрылся. Об этом РЗН. Инфо сообщил родственник пострадавшего.

ДТП произошло примерно в 7:40 в пятницу, 11 октября, между домами №№ 14 и 16 на улице Урицкого. Ребенок получил травму ноги.

«Неустановленным ТС был совершен наезд на ребенка. За рулем была женщина, посмотрела и уехала. Таким людям не место за рулем», — отметили в сообщении.