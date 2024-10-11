Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
15°
Сбт, 12
14°
Вск, 13
10°
ЦБ USD 97.24 0.29 11/10
ЦБ EUR 106.51 0.09 11/10
Нал. USD 95.65 / 96.63 11/10 11:25
Нал. EUR 105.00 / 105.00 11/10 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
6 609
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
29 446
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
17 927
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
20 966
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Касимовском приборном заводе открыли обновленный музей к юбилею предприятия

В преддверии празднования 60-летия со дня основания Касимовский приборный завод — филиал Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) открыл обновленный музей.

Заводчане и гости предприятия смогут увидеть реконструированное музейное пространство с экспозициями, которые посвящены истории развития завода. Это и первые изделия — металлические конструкции и кабели, и продукция, которая выпускалась в 1990-е годы, — микроволновые печи, стереофонические кассетные магнитофоны, шкафы для сушки грибов и овощей. Кроме того, посетители ознакомятся с медицинской продукцией, выпускаемой предприятием с 1996 года и до настоящего времени: стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры, установки для обеззараживания медицинских отходов, магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». На выставочной площадке представлена и новая продукция предприятия — электрозарядные станции «Фора» для зарядки электромобилей.

«Открытие обновленного музея Касимовского приборного завода — это знаковое событие для предприятия, важнейшая составляющая часть корпоративной культуры. Знакомство с историей и продукцией завода дает понимание, какой вклад его трудовой коллектив вносит в развитие экономики региона и страны. Наш музей — визитная карточка предприятия, свидетельство его конкурентоспособности, высокого потенциала и больших возможностей для дальнейшего роста и расширения производства», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Первая экскурсия в обновленном музее была проведена для ветеранов предприятия, которые вспомнили свои трудовые будни и ознакомились с новшествами, произошедшими за последние годы. Музей также распахнет свои двери для новых сотрудников предприятия, школьников, студентов, деловых партнеров и других гостей.

Касимовский приборный завод образован в 1964 году. В настоящее время это одно из градообразующих предприятий города Касимова Рязанской области. Предприятие занимает прочные позиции на рынке медицинской техники и оборудования, а также развивает новое направление деятельности — производство электрозарядных станций для электротанспорта. Завод производит более шестидесяти наименований продукции.