На Касимовском приборном заводе открыли обновленный музей к юбилею предприятия

В преддверии празднования 60-летия со дня основания Касимовский приборный завод — филиал Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) открыл обновленный музей.

Заводчане и гости предприятия смогут увидеть реконструированное музейное пространство с экспозициями, которые посвящены истории развития завода. Это и первые изделия — металлические конструкции и кабели, и продукция, которая выпускалась в 1990-е годы, — микроволновые печи, стереофонические кассетные магнитофоны, шкафы для сушки грибов и овощей. Кроме того, посетители ознакомятся с медицинской продукцией, выпускаемой предприятием с 1996 года и до настоящего времени: стерилизаторы, ультрафиолетовые камеры, установки для обеззараживания медицинских отходов, магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». На выставочной площадке представлена и новая продукция предприятия — электрозарядные станции «Фора» для зарядки электромобилей.

«Открытие обновленного музея Касимовского приборного завода — это знаковое событие для предприятия, важнейшая составляющая часть корпоративной культуры. Знакомство с историей и продукцией завода дает понимание, какой вклад его трудовой коллектив вносит в развитие экономики региона и страны. Наш музей — визитная карточка предприятия, свидетельство его конкурентоспособности, высокого потенциала и больших возможностей для дальнейшего роста и расширения производства», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Первая экскурсия в обновленном музее была проведена для ветеранов предприятия, которые вспомнили свои трудовые будни и ознакомились с новшествами, произошедшими за последние годы. Музей также распахнет свои двери для новых сотрудников предприятия, школьников, студентов, деловых партнеров и других гостей.

Касимовский приборный завод образован в 1964 году. В настоящее время это одно из градообразующих предприятий города Касимова Рязанской области. Предприятие занимает прочные позиции на рынке медицинской техники и оборудования, а также развивает новое направление деятельности — производство электрозарядных станций для электротанспорта. Завод производит более шестидесяти наименований продукции.