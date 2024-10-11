На двух улицах Рязани снова произошло аварийное отключение света

Электричество планируют восстановить в течение четырех часов.

На двух улицах Рязани снова произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских энергосетей.

В пятницу, 11 октября, без света остались улицы:

Грибоедова;

Есенина.

Электричество планируют восстановить в течение четырех часов.

Напомним, в четверг в Рязани свет отключали несколько раз. Утром массовое отключение произошло в центре города, вечером без электричества остались 26 улиц.