На двух улицах Рязани снова произошло аварийное отключение света
Электричество планируют восстановить в течение четырех часов.
На двух улицах Рязани снова произошло аварийное отключение света. Об этом сообщает пресс-служба рязанских энергосетей.
В пятницу, 11 октября, без света остались улицы:
- Грибоедова;
- Есенина.
Электричество планируют восстановить в течение четырех часов.
Напомним, в четверг в Рязани свет отключали несколько раз. Утром массовое отключение произошло в центре города, вечером без электричества остались 26 улиц.