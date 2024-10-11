МТС RED: рязанские компании подверглись массовым DDOS-атакам

Компания МТС RED выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы и транспортные компании в третьем квартале этого года. Предприятия Рязанской области вошли в число регионов, где зафиксирован повышенный интерес киберпреступников к интернет-ресурсам.

Всего с июля по сентябрь провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тысячи атак. Чаще других нападениям хакеров подвергались ИТ-сфера и предприятия транспорта. Так, количество атак на ИТ-сектор в августе по сравнению с июлем выросло на 58,3%. Рост числа атак на транспортную сеть в аналогичном периоде увеличился на треть.

Среди региональных интернет-ресурсов основной удар приняли на себя сайты Центрального федерального округа в Наро-Фоминске, Рязани, Костроме, Воронеже, Ивановской, Курской областях и др. Здесь на организации регионов пришлось 29% атак.

На втором месте — Уральский федеральный округ. В Екатеринбурге, Сургуте, Кургане и других городах зафиксировано 18,2% инцидентов. Замкнул тройку лидеров по кибернападениям Сибирский федеральный округ. В Красноярске, Норильске, Томске, Иркутске и Новосибирске произошло 13,7% атак.

Как отмечают эксперты, больше всего DDoS-атак в третьем квартале пришлось на сентябрь — это 44,5%. Самая продолжительная из отраженных атак длилась свыше 72 часов, от нее защитили столичную компанию финансовой сферы.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», — отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.