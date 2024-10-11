Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
15°
Сбт, 12
13°
Вск, 13
10°
ЦБ USD 96.07 -1.17 12/10
ЦБ EUR 105.11 -1.4 12/10
Нал. USD 94.75 / 96.08 11/10 17:37
Нал. EUR 105.00 / 105.00 11/10 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
6 898
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
29 721
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
18 186
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
21 243
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
МТС RED: рязанские компании подверглись массовым DDOS-атакам

Компания МТС RED выявила значимый рост количества DDoS-атак на организации ИТ-сферы и транспортные компании в третьем квартале этого года. Предприятия Рязанской области вошли в число регионов, где зафиксирован повышенный интерес киберпреступников к интернет-ресурсам.

Всего с июля по сентябрь провайдер кибербезопасности зафиксировал свыше 21 тысячи атак. Чаще других нападениям хакеров подвергались ИТ-сфера и предприятия транспорта. Так, количество атак на ИТ-сектор в августе по сравнению с июлем выросло на 58,3%. Рост числа атак на транспортную сеть в аналогичном периоде увеличился на треть.

Среди региональных интернет-ресурсов основной удар приняли на себя сайты Центрального федерального округа в Наро-Фоминске, Рязани, Костроме, Воронеже, Ивановской, Курской областях и др. Здесь на организации регионов пришлось 29% атак.

На втором месте — Уральский федеральный округ. В Екатеринбурге, Сургуте, Кургане и других городах зафиксировано 18,2% инцидентов. Замкнул тройку лидеров по кибернападениям Сибирский федеральный округ. В Красноярске, Норильске, Томске, Иркутске и Новосибирске произошло 13,7% атак.

Как отмечают эксперты, больше всего DDoS-атак в третьем квартале пришлось на сентябрь — это 44,5%. Самая продолжительная из отраженных атак длилась свыше 72 часов, от нее защитили столичную компанию финансовой сферы.

«Информационные технологии сегодня являются одной из наиболее значимых в масштабах страны сфер, обеспечивающих бесперебойную работу цифровой инфраструктуры даже в самых отдаленных уголках. Поэтому внимание злоумышленников к ней закономерно растет. Что касается транспорта, образования и науки, здесь наблюдается традиционный рост DDoS-атак в третьем квартале в связи с началом учебного года и бархатного сезона», — отметил технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании МТС RED Дмитрий Монахов.