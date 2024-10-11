МИД Украины прокомментировало слухи о прекращении огня

Министерство опровергло эти утверждения.

МИД Украины прокомментировало слухи о прекращении огня в обмен на гарантии Запада. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.

«МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, относительно якобы готовности Украины к уступкам за счет собственного суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении министерства.

Как утверждают в МИД Украины, единственным возможным путем к решению конфликта «была и остается формула мира» Киева.