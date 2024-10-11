Павел Малков: в Рязанской области отремонтировали мосты

По словам губернатора, в 2024 году работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» велись на 20 таких объектах. Большую часть завершили, мосты открыты для проезда.

В Рязанской области отремонтировали мосты. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2024 году работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» велись на 20 таких объектах. Большую часть завершили, мосты открыты для проезда.

«Например, отремонтировали мост через реку Летогощу в Кораблинском районе. В прошлом году он пришел в аварийное состояние, жителям приходилось добираться в объезд. Вопрос решили с опережением на два месяца, уже первого сентября школьники поехали на занятия по обновленной переправе.

Привели в порядок мосты в Сасовском и Путятинском муниципальных округах, Кораблинском, Пителинском, Шацком, Захаровском, Скопинском, Клепиковском и Михайловском районах», — отметил губернатор.

Малков добавил, что во время работ заменили мостовое полотно, уложили новое дорожное покрытие, отремонтировали опоры. Для безопасности движения смонтировали барьерные ограждения.

Губернатор уточнил, что на оставшихся объектах работы завершат в ближайшее время.

Фото: Telegram-канал губернатора Рязанской области Павла Малкова