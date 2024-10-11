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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 12-13 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет детское представление «Приключения Алладина».

Во дворце молодежи состоится полуфинал официальной Рязанской лиги международного союза КВН.

В кафе-клубе «Старый парк» рязанская поэтесса Елена Керенцева представит моноспектакль «Я выбираю».

В клубе Deep выступит Андрей Пирокинезис, а на сцене арт-клуба «Площадка» — «Конец солнечных дней».

В МКЦ пройдет сольный концерт рязанской певицы Юлии Ермоленко.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».