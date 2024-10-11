Безработица в Рязанской области достигла исторического минимума

Ее уровень составляет 0,5%.

Безработица в Рязанской области достигла исторического минимума. Об этом пишет газета «Рязанские ведомости».

«Уровень безработицы сейчас составляет 0,5%, что является историческим минимумом. На одного безработного сейчас приходятся 7 вакансий. При этом наблюдается устойчивый экономический рост. Увеличился объем отгруженных товаров, произведенных в Рязанской области. Неплохие показатели по обеспеченности работников жильем. Они одни из лучших в стране», — заявил министр труда и социальной защиты населения региона Денис Тараканов.