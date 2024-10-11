Алаудинов: в Курской области освободили 15 населенных пунктов, занятых ВСУ
По его словам, российские военные ежедневно освобождают «один-два населенных пункта».
Командир спецназа «Ахмат», замначальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что в Курской области российские военные освободили 15 населенных пунктов, которые были заняты ВСУ. Об этом он
Алаудинов добавил, что ВС России двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом, по его словам, бойцы ежедневно освобождают «один-два населенных пункта».