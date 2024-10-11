Алаудинов: в Курской области освободили 15 населенных пунктов, занятых ВСУ

По его словам, российские военные ежедневно освобождают «один-два населенных пункта».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что в Курской области российские военные освободили 15 населенных пунктов, которые были заняты ВСУ. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

Алаудинов добавил, что ВС России двигаются вперед на Донецком направлении на десяти участках. При этом, по его словам, бойцы ежедневно освобождают «один-два населенных пункта».