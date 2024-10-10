Жители Ряжска сообщили о подростках, терроризирующих местных

По словам одного из местных жителей, подростки-вандалы терроризируют жителей двухэтажных домов на улице Островского.

Жители Ряжска сообщили о подростках, терроризирующих местных. Пост с жалобой появился в паблике «Реальный Ряжск» в четверг, 10 октября.

По словам одного из местных жителей, подростки-вандалы терроризируют жителей двухэтажных домов на улице Островского.

«Отключают уличные счетчики и гасят свет во всем доме. Стали стрелять по окнам из пневматического оружия. В одной из квартир в доме напротив бывшего заводского дет. сада пробили окно пулей», — отметил мужчина.

Он также подчеркнул, что никто из жителей не обращался в полицию.