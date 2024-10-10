За ночь над российскими регионами сбили 92 украинских беспилотника

Отмечается, что 47 БПЛА сбиты над территорией Краснодарского края, 12 — над Курской областью, 9 — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, а также один над территорией Воронежской области.