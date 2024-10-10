Во время гонок на Южной окружной в Рязани пострадали два человека
Авария произошла 9 октября, примерно в 17:57, на 187-ом километре дороги М5 «Урал».
Во время гонок на Южной окружной в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Авария произошла 9 октября, примерно в 17:57, на 187-ом километре дороги М5 «Урал». «Тойота"под управлением 35-летнего рязанца столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 24-летнего жителя города Рязани. После столкновения обе иномарки съели в кювет.
Оба водителя пострадали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с моментом ДТП.