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Во время гонок на Южной окружной в Рязани пострадали два человека
Авария произошла 9 октября, примерно в 17:57, на 187-ом километре дороги М5 «Урал».

Во время гонок на Южной окружной в Рязани пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Авария произошла 9 октября, примерно в 17:57, на 187-ом километре дороги М5 «Урал». «Тойота"под управлением 35-летнего рязанца столкнулась с автомобилем «Мазда» под управлением 24-летнего жителя города Рязани. После столкновения обе иномарки съели в кювет.

Оба водителя пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с моментом ДТП.