В Ухоловском районе простились с погибшим в зоне СВО Евгением Присягиным
Мужчина подписал контракт с Минобороны в марте 2024 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.
В Ухоловском районе простились с погибшим в зоне СВО Евгением Присягиным. Об этом
Отмечается, что мужчина подписал контракт с Минобороны в марте 2024 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.
«Для нас Евгений всегда будет примером мужества, чести и славы Русского солдата! Ты навсегда останешься в нашей памяти… Пусть земля тебе будет пухом», — заключили в посте.
Фото: группа «Ухоловский район» во «ВКонтакте»