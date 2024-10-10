В Ухоловском районе простились с погибшим в зоне СВО Евгением Присягиным

Мужчина подписал контракт с Минобороны в марте 2024 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.

В Ухоловском районе простились с погибшим в зоне СВО Евгением Присягиным. Об этом сообщили в группе районной администрации во «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина подписал контракт с Минобороны в марте 2024 года. Он посмертно награжден орденом Мужества.

«Для нас Евгений всегда будет примером мужества, чести и славы Русского солдата! Ты навсегда останешься в нашей памяти… Пусть земля тебе будет пухом», — заключили в посте.

Фото: группа «Ухоловский район» во «ВКонтакте»