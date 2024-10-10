В Спасском районе отменили режим ЧС
С 10 октября до особого распоряжения на территории Спасского района установлен режим повышенной готовности.
В Спасском районе отменили режим ЧС. Об этом пишет ИД «Пресса»,
Отмечается, что режим ЧС решили отменить, так как обстановка с пожарами на территории Спасского района стабилизировалась.
С 10 октября до особого распоряжения на территории Спасского района установлен режим повышенной готовности, так как сохраняется необходимость мониторинга и окарауливания участков в районе населенных пунктов Новики и Деревенское, где тлеют торфяные пятна.
Напомним, режим ЧС в районе ввели 29 сентября.