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В Шацком районе скончался почетный работник АПК России Николай Цепляев
Ему было 64 года.

В Шацком районе скончался почетный работник АПК России Николай Цепляев. Об этом сообщает издание «МедиаРязань».

Гендиректора ОАО «Аграрий» не стало 8 октября.

Николай Цепляев родился в 1960 году в Шацке. В 1986 году начал работать в должности заведующего мастерскими колхоза «Путь к Победе». В том же году назначен главным инженером Шацкого РПО «Агропромхимия». В 1998 году Николай Цепляев возглавил это предприятие, ныне — ОАО «Аграрий». Он внес вклад в развитие агрохимии, обеспечении минеральными удобрениями предприятий и фермеров Шацкого и других районов Рязанской области. Также вел активную общественную работу, являлся членом Общественного совета Шацкого района.

Фото: «МедиаРязань»