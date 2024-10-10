В Рязанской области водителя мопеда арестовали на 10 суток

Инцидент произошел в рабочем поселке Александро-Невский.

В Рязанской области водителя мопеда арестовали на 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в рабочем поселке Александро-Невский. Сотрудники Госавтоинспекции остановили мопед, за рулем которого находился 39-летний мужчина без прав. От водителя полицейские почувствовали запах алкоголя. Инспекторы предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. С результатом освидетельствования водитель согласился, прибор показал 0,649 мг/л.

В отношении мужчины составлен административный протокол, суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.