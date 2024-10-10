В Рязанской области приостановили работу фермы из-за грубых нарушений

Суд вынес постановление.

В Рязанской области приостановили работу фермы из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель в Спасском районе не устранил нарушения на животноводческом предприятии и не выполнил в полном объеме мероприятия, предусмотренные планом по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота.

Решением Спасского районного суда деятельность животноводческого хозяйства была временно приостановлена.