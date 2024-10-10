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В Рязани задержали пьяного мужчину, который пытался задушить супругу
Инцидент произошел на Касимовском шоссе.

В Рязани задержали пьяного мужчину, который пытался задушить супругу. Об этом сообщает пресс-служба рязанской полиции.

Инцидент произошел на Касимовском шоссе. 54-летняя рязанка сообщила в полицию, что ее нетрезвый сожитель хотел ее задушить. Женщина рассказала, что убежала к соседям и боится возвращаться.

На адрес приехали сотрудники ППСП и задержали 49-летнего рязанца. Мужчину доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, рязанец в последние дни злоупотреблял спиртным и супруга в очередной раз упрекнула его. Мужчина разозлился и пригрозил задушить женщину, если она не замолчит. Рязанка проигнорировала угрозу и тогда он схватил ее за шею. От испуга рязанка вырвалась и убежала к соседям.

Возбуждено уголовное дело.