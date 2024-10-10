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В Рязани поймали 21-летнюю наркозакладчицу
Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

В Рязани поймали 21-летнюю наркозакладчицу. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники УНК получили сведения, что в областном центре планируют в розницу сбыть крупную партию запрещенных веществ. Полицейские выяснили, что раскладку контейнеров с небольшим количеством наркотических средств поручили 21-летней жительнице Рязанского района.

Когда девушка приехала в город и начала в разных местах оставлять в импровизированных тайниках миниатюрные предметы, правоохранители задержали злоумышленницу.

В ходе личного досмотра и с улицы изъяли несколько десятков самодельных свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнерах содержится более 36 граммов сильнодействующего синтетического наркотика.

Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконной деятельности.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ (Попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.