В Рязани до середины декабря закроют проезд по участку площади Соборной

Проезд будет закрыт на участке от дома № 2 до дома № 18 корпус 1 в период с 08.00 11 октября до 08:00 15 декабря.

В Рязани до середины декабря закроют проезд по участку площади Соборной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Решение приняли из-за благоустройства дороги на площади Соборной. Проезд будет закрыт на участке от дома № 2 до дома № 18 корпус 1 в период с 08.00 11 октября до 08:00 15 декабря.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.