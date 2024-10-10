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В Рязани десятки домов остались без холодной воды
Под отключение также попали школы, детский сад и Рязанский дом ребенка.

В Рязани десятки домов остались без холодной воды. Об этом сообщает «Водоканал».

10 октября до 14:00 ресурса не будет по адресам:

  • Введенская 84, 86, 86 корп.1, 80, д.80а;
  • Ленина 29 (ОГБОУ Школа № 10);
  • Радищева 39 (МБДОУ Детский сад № 1), 41, 43.

До 17:00 ожидается отключение по адресам:

  • 3-й Мопровский переулок 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
  • Весенняя с д.1/28 по д. 11 (нечетная сторона), с д. 8 по д. 12 (четная сторона), д. 14 (МБОУ Школа № 24);
  • Высоковольтная 34/13, 48, 50а, 54, д. 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка), ;
  • Чкалова с д. 5 по д. 13,19,19 г, 27 (нечетная сторона) и с д. 18 по д. 62 (четная сторона), д. 58 (ЦТП/Котельная), д.9а (МБОУ Многопрофильная школа № 17).

Подвоз технической воды по адресу: Высоковольтная д.48