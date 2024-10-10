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В России призвали уголовно наказывать «трафаретчиков» за рекламу наркотиков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил уголовно наказывать так называемых «трафаретчиков» за нанесение надписи с рекламой наркотиков. Сейчас по закону нанесение трафарета с рекламой наркотиков не является явным уголовным преступлением: «трафаретчику» грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

В России призвали уголовно наказывать «трафаретчиков» за нанесение надписи с рекламой наркотиков. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом 10 октября сообщило издание «RT на русском».

Крупник отметил, что сейчас «трафаретчикам» грозит административный штраф до пяти тысяч рублей. Он считает, что нужно ввести уголовную ответственность.

«Если же в совершении этого деяния будет уличен иностранец, то, помимо наказания, это должно быть основанием для его пожизненной депортации без права обжалования», — заявил автор инициативы.

Юрист Иван Соловьев рассказал RT, что на данный момент «трафаретчики» не попадают под уголовную ответственность, потому что их действия не квалифицируют как соучастие.

«Очень верное предложение — это квалифицировать как соучастие. То есть причинно-следственную связь необходимо будет установить между нанесением этой рекламы трафаретчиками и возможностью приобретения наркотиков неограниченным количеством лиц. Это можно установить, это дело следствия», — сказал Соловьев.

По его мнению, такое сообщение неограниченному кругу лиц о том, где можно купить наркотики, является пособничеством в распространении запрещенных веществ и должно наказываться.

Фото: группа «Подслушано в Рязани» во «ВКонтакте»