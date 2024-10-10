В России призвали уголовно наказывать «трафаретчиков» за рекламу наркотиков

В России призвали уголовно наказывать «трафаретчиков» за нанесение надписи с рекламой наркотиков. С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом 10 октября
Крупник отметил, что сейчас «трафаретчикам» грозит административный штраф до пяти тысяч рублей. Он считает, что нужно ввести уголовную ответственность.
«Если же в совершении этого деяния будет уличен иностранец, то, помимо наказания, это должно быть основанием для его пожизненной депортации без права обжалования», — заявил автор инициативы.
Юрист Иван Соловьев рассказал RT, что на данный момент «трафаретчики» не попадают под уголовную ответственность, потому что их действия не квалифицируют как соучастие.
«Очень верное предложение — это квалифицировать как соучастие. То есть причинно-следственную связь необходимо будет установить между нанесением этой рекламы трафаретчиками и возможностью приобретения наркотиков неограниченным количеством лиц. Это можно установить, это дело следствия», — сказал Соловьев.
По его мнению, такое сообщение неограниченному кругу лиц о том, где можно купить наркотики, является пособничеством в распространении запрещенных веществ и должно наказываться.
Фото: группа «Подслушано в Рязани» во «ВКонтакте»