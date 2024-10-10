В России предложили штрафовать родителей квадроберов

В частности речь о выгуле несовершеннолетних на поводках и о вреде окружающим.

В России предложили штрафовать родителей квадроберов. Об этом сообщает «Российская газета».

Поправки в Административный кодекс планирует подготовить рабочая группа юристов и депутатов Госдумы. Авторы инициативы хотят добиться запрета популяризации квадробинга в соцсетях, введения штрафа от 1000 до 5000 рублей для родителей за выгул детей на четвереньках, а также наказание опекунам, вплоть до уголовного преследования, за вред здоровью, если их ребенок покусал прохожего.

«Задачи рушить семьи у нас нет. Штрафы в 5000 приведут в чувство тех мам и бабушек, которые выгуливают детей на поводке. Запрет продвижения в Сети квадробинга сведет на нет его как направление детского и молодежного движения. А вот более широкие инструменты воздействия, которые мы готовим, позволят вернуть детей в секции и кружки вместо ползания и лаяния на улицах», — заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике и связи Андрей Свинцов.

При этом он убежден, что попытки расшатывания общества продолжатся, хотя серьезной проблемы с квадроберами нет. Есть ощутимое ослабление контроля общественных настроений в интернете, где рост потоков информации позволяет создавать игровые платформы, через которые идет манипулирование настроениями. А поскольку эти потоки не контролировались государством, контроль шел извне, появилось подражание животным как новая норма.