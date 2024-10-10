В Раде назвали «неясным» так называемый «план победы» Зеленского

Такая характеристика возникла из-за нерешенных вопросов относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

В Раде назвали «неясным» так называемый «план победы» Зеленского. Об этом пишет Inews со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.

Гончаренко отметил, что реализация стратегии зависит от получения приглашения Украины в НАТО. При этом он подчеркнул, что неизвестно, насколько вероятно такое развитие событий, и могут ли другие пункты быть реализованы без членства Киева в военном блоке.

В связи с этим, резюмировал депутат, «план Зеленского очень неясен».

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.