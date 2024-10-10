В Пронском районе мигрант пытался дать взятку полицейскому

В отношении гражданина Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В Пронском районе мигрант пытался дать взятку полицейскому. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, фигурант попытался дать правоохранителю 30 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Но сотрудник полиции отказался.

Иностранца задержали, ему предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу. Фигуранта заключили под стражу.

В отношении гражданина Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).