За сутки Украина потеряла в Курской области до 200 военных

уОтмечается, что за сутки Украина потеряла более 200 военнослужащих. Кроме того, уничтожено три танка ВСУ, боевая бронемашина, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль.

В Минобороны отчитались о потерях ВСУ в Курской области. Об этом 10 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за сутки Украина потеряла более 200 военнослужащих. Кроме того, уничтожено три танка ВСУ, боевая бронемашина, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль.

По данным Минобороны, пять украинских военнослужащих сдались в плен.