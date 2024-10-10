В Лондоне Зеленскому снова отказали в разрешении на удары вглубь России

Зеленский провел переговоры с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Отмечается, что президенту Украины снова отказали в разрешении бить западными ракетами по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 10 октября, приехал в Лондон на переговоры. Там ему снова отказали в разрешении на удары вглубь России. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Зеленский провел переговоры с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Отмечается, что президенту Украины снова отказали в разрешении бить западными ракетами по территории России.

Кроме того, по данным телеканала, во время переговоров о финансовой помощи Киева не было объявлено.