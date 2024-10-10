Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
12°
Птн, 11
16°
Сбт, 12
13°
ЦБ USD 97.24 0.29 11/10
ЦБ EUR 106.51 0.09 11/10
Нал. USD 95.90 / 96.90 10/10 18:25
Нал. EUR 105.00 / 105.40 10/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
5 775
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
28 649
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
17 246
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
20 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Лондоне Зеленскому снова отказали в разрешении на удары вглубь России
Зеленский провел переговоры с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Отмечается, что президенту Украины снова отказали в разрешении бить западными ракетами по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг, 10 октября, приехал в Лондон на переговоры. Там ему снова отказали в разрешении на удары вглубь России. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Зеленский провел переговоры с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Отмечается, что президенту Украины снова отказали в разрешении бить западными ракетами по территории России.

Кроме того, по данным телеканала, во время переговоров о финансовой помощи Киева не было объявлено.