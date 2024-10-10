В электросетях назвали причину массового отключения света в центре Рязани

Отмечается, что 10 октября в 10:30 при проведении несанкционированных земляных работ повредили кабельную линию, из-за чего без света остались 32 улицы.

В ГУП РО «РГРЭС» назвали причину массового отключения света в центре Рязани. Соответствующая информация размещена в комментариях под постом губернатора региона Павла Малкова.

Отмечается, что 10 октября в 10:30 при проведении несанкционированных земляных работ повредили кабельную линию, из-за чего без света остались 32 улицы.

Как уточнили в сообщении, специалисты ГУП РО «РГРЭС» начали ремонт. Уточняется, что электроснабжение восстанавливается поэтапно.

«В 12.25 были подключены потребители на улицах Введенская, Полевая, Маяковского, Яхонтова, Пушкина, Татарская, Железнодорожная, Ленинского комсомола, Дзержинского, Гагарина, 1, 2, 3, 4-ая линия, Стройкова, Свободы. В настоящее время на месте работают две оперативные бригады. Работы продлятся до полного восстановления подачи электроэнергии. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Рязани массово отключили свет. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.