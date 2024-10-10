В центре Рязани массово отключили электричество
Без света остались 17 улиц. Его обещают восстановить в течение четырех часов.
В центре Рязани массово отключили электричество. Об этом сообщает пресс-служба рязанских энергосетей.
В четверг, 10 сентября, без света остались улицы:
- Ленинского комсомола;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Татарская;
- Дзержинского;
- Гагарина;
- Введенская;
- Фрунзе;
- Свободы;
- Радищева;
- Горького;
- Пролетарского;
- Спортивный переулок;
- Полевая;
- 1-я Железнодорожная;
- Чапаева;
- Полонского.
Восстановить электричество обещают в течение четырех часов.