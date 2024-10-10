В 2024 году старт отопительного сезона в Рязани оказался самым поздним за 10 лет

Самым ранним старт отопительного сезона оказался в 2021 и 2022 годах, когда тепло включили 16 сентября.

В этом году старт отопительного сезона в Рязани оказался самым поздним за 10 лет. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что статистику привел муниципальный центр управления. В этом году отопление включили 8 октября, а в 2014-м тепло дали 29 сентября.

В последующие годы отопление давали обычно в конце сентября.

Самым ранним старт отопительного сезона оказался в 2021 и 2022 годах, когда тепло включили 16 сентября.