Студенты РГАТУ прошли недельный интенсив по современным технологиям в агрономии

В октябре студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошли недельный интенсив по современным технологиям в агрономии.

«Осенняя академия агрономии — 2024», реализуемая одним из ведущих аграрных холдингов России «ЭкоНива-АПК» (Сасовский район, Рязанская область) призвана не только формировать более высокую заинтересованность к профессии, но и частично обучать студентов самостоятельно решать проблемы профессионального характера.

За прошедшую неделю обучающиеся 3 курса технологического факультета (направление «Агрохимия и агропочвоведение») смогли проверить и применить на практике уровень знаний, полученных при изучении профильных дисциплин, проверить свои способности анализировать и решать реальные производственные проблемы, для участников прошли познавательные лекции от ведущих экспертов холдинга, командообразующие мастер-классы, ребята побывали на экскурсии, где увидели современную сельскохозяйственную технику, применяемую в растениеводстве.