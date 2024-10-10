Стивен Сигал выразил готовность участвовать в СВО на стороне России

Он рассказал, что через день после начала спецоперации написал письмо президенту Владимиру Путину.

Специальный представитель министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал выразил готовность участвовать в СВО на стороне РФ. Об этом он заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости».

Он рассказал, что через день после начала спецоперации написал письмо президенту России Владимиру Путину.

«Я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — заявил Сигал.