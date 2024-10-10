Сараевский суд выдворил из России мигранта, нарушившего закон
27-летний гражданин Узбекистана прибыл в Россию в июне и должен был покинуть страну до 30 августа. Но не сделал этого.
Сараевский районный суд выдворил из России мигранта, нарушившего закон. Об этом 10 октября
По данным издания, 27-летний гражданин Узбекистана прибыл в Россию в июне и должен был покинуть страну до 30 августа. Но не сделал этого. На судебном заседании мужчина объяснил, что у него не было средств на выезд из страны.
Сараевский суд признал мигранта виновным в нарушении режима пребывания (статья 18.8 часть 1.1 КоАП РФ) и назначил штраф в размере двух тысяч рублей с выдворением за пределы России за свой счет.