Сараевский суд выдворил из России мигранта, нарушившего закон

27-летний гражданин Узбекистана прибыл в Россию в июне и должен был покинуть страну до 30 августа. Но не сделал этого.

Сараевский районный суд выдворил из России мигранта, нарушившего закон. Об этом 10 октября сообщил ИД «Пресса».

По данным издания, 27-летний гражданин Узбекистана прибыл в Россию в июне и должен был покинуть страну до 30 августа. Но не сделал этого. На судебном заседании мужчина объяснил, что у него не было средств на выезд из страны.

Сараевский суд признал мигранта виновным в нарушении режима пребывания (статья 18.8 часть 1.1 КоАП РФ) и назначил штраф в размере двух тысяч рублей с выдворением за пределы России за свой счет.