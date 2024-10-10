Рязанские медики приняли участие во Всемирной акции профсоюзов

«За достойный труд!» — Всемирная акция профсоюзов, идейно связанная в этом году с семейными ценностями, объединила медицинские организации Рязанской области.
В рамках Года семьи, объявленного в России, медицинские организации Рязанской области активно включились в проведение Всемирной акции «За достойный труд!». Она обращает внимание на условия труда работников и их важность для благополучия семей.
Разнообразие форм проведения мероприятий в рамках акции впечатляет: первичные профсоюзные организации Женской консультации № 1, клинических больниц № 8 и № 4, Скопинского ММЦ, Шацкой и Кораблинской МРБ организовали мероприятия, в рамках которых торжественно чествовали представителей трудовых династий, многодетных семей, вручали памятные подарки за профессиональный стаж.
Собрания в коллективах организованы в Детской поликлинике № 1, Дезстанции, Кожвендиспансере, ГКБ № 8, ОКБ им. Семашко, ГКБ № 4, ОКПБ им. Баженова, БСМП, ГКБ№ 5, Областном госпитале для ветеранов войн, Сасовском ММЦ, Сараевской МРБ, Рыбновской РБ. Речь шла о развитии социального партнерства и расширении возможностей для сотрудников: поднимались вопросы охраны и безопасности труда, юридической помощи, оздоровления работников и членов их семей. Свыше тысячи работников охвачены подобными информационно-просветительскими мероприятиями.
В знак заботы о своих сотрудниках профсоюзная организация ДТС «Кирицы»
Творчески к проведению акции подошла первичка Сасовского ММЦ: проведено не только собрание коллектива, но и организована
Профкомы медицинских образовательных учреждений Рязани в рамках акции сделали упор на объединении поколений: медицинский колледж провел интеллектуальный турнир для работников «
Создание базы медицинских династий стало особенным мероприятием акции. Активно в этом направлении работали профкомы ГКБ № 11, БСМП и
Областной организацией ко Всемирному дню действий проведены
«За достойный труд!» — это движение, которое объединяет работников в стремлении к соблюдению достойных условий труда, здоровью и благополучию каждой семьи. Годом семьи эта акция не ограничится, она станет залогом положительных изменений в отраслевой сфере и в жизни каждого человека.