Рязанские медики приняли участие во Всемирной акции профсоюзов

«За достойный труд!» — Всемирная акция профсоюзов, идейно связанная в этом году с семейными ценностями, объединила медицинские организации Рязанской области.

В рамках Года семьи, объявленного в России, медицинские организации Рязанской области активно включились в проведение Всемирной акции «За достойный труд!». Она обращает внимание на условия труда работников и их важность для благополучия семей.

Разнообразие форм проведения мероприятий в рамках акции впечатляет: первичные профсоюзные организации Женской консультации № 1, клинических больниц № 8 и № 4, Скопинского ММЦ, Шацкой и Кораблинской МРБ организовали мероприятия, в рамках которых торжественно чествовали представителей трудовых династий, многодетных семей, вручали памятные подарки за профессиональный стаж.

Собрания в коллективах организованы в Детской поликлинике № 1, Дезстанции, Кожвендиспансере, ГКБ № 8, ОКБ им. Семашко, ГКБ № 4, ОКПБ им. Баженова, БСМП, ГКБ№ 5, Областном госпитале для ветеранов войн, Сасовском ММЦ, Сараевской МРБ, Рыбновской РБ. Речь шла о развитии социального партнерства и расширении возможностей для сотрудников: поднимались вопросы охраны и безопасности труда, юридической помощи, оздоровления работников и членов их семей. Свыше тысячи работников охвачены подобными информационно-просветительскими мероприятиями.

В знак заботы о своих сотрудниках профсоюзная организация ДТС «Кирицы» организовала торжественную программу, в рамках которой члены Профсоюза получили профсоюзные сертификаты. Документы об одной из самых важных социальных программ областной организации вручены сотрудникам заместителем председателя областной организации Людмилой Караушевой.

Творчески к проведению акции подошла первичка Сасовского ММЦ: проведено не только собрание коллектива, но и организована выставка детского рисунка «Достойный труд моих родителей», проведена экскурсия для детей «Мои родители на рабочем месте». Творческие работы детей сотрудников можно увидеть на официальной страничке профкома во ВКонтакте, там же подписчики смогут оценить и видеоролик, посвященный 7 октября.

Профкомы медицинских образовательных учреждений Рязани в рамках акции сделали упор на объединении поколений: медицинский колледж провел интеллектуальный турнир для работников « ПрофПедКвиз ». Поддержать любимых преподавателей пришли студенты. Рязанский медицинский университет в Год семьи организовал масштабную квест-игру « По стопам академика И.П.Павлова », пригласив на неё членов многодетных семей работников. Поздравление сотрудников и их участие в заданиях квеста стало праздником как для детей, так и для родителей, не всегда находящих время для семейного отдыха в связи с профессиональной загруженностью.

Создание базы медицинских династий стало особенным мероприятием акции. Активно в этом направлении работали профкомы ГКБ № 11, БСМП и областной комитет Профсоюза . Видеоматериалы и статьи размещены в официальных сообществах в социальных сетях.

Областной организацией ко Всемирному дню действий проведены Молодёжный профсоюзный форум «Будущее здравоохранения-2024» и Профсоюзный квиз , собравший пять команд учреждений здравоохранения Рязани.

«За достойный труд!» — это движение, которое объединяет работников в стремлении к соблюдению достойных условий труда, здоровью и благополучию каждой семьи. Годом семьи эта акция не ограничится, она станет залогом положительных изменений в отраслевой сфере и в жизни каждого человека.