Рязанская прокуратура оштрафовала начальника Дирекции дорог за нарушение контракта

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура оштрафовала начальник рязанской Дирекции дорог за нарушение контракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что между ГКУ РО «ДДРО» и коммерческой организацией в декабре 2023 года заключен государственный контракт стоимостью более 64 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту железобетонного моста через реку Сасовка на автодороге Сотницыно — Верхнее Мальцево.

Позже стороны оформили допсоглашение об авансе, что запрещено законодательством.

Прокуратура в отношении директора ГКУ РО «ДДРО» возбудила два дела об административных правонарушениях. Должностное лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей.