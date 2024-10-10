Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым сильным ростом цен на землю

Рост цен на землю связан с тем, что россияне предпочитают строить дома самостоятельно или под личным контролем.

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым сильным ростом цен на землю. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в ЦИАН.

Отмечается, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя по России стоимость участков под строительство частных домов составила 305 тысяч рублей за сотку. По данным издания, это на 18 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Согласно данным из приведеденной РБК таблицы, Рязанская область заняла шестое место в топе с самым сильным ростом цен на землю. Стоимость земельных участков под строительство частных домов в регионе выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 124 тысячи рублей за сотку.

На первом месте таблицы оказался Алтай, на втором — Якутия, на третьем — Тыва. Последнюю строчку в «десятке» заняла Кировская область.

Как уточнили в публикации, рост цен связан с тем, что россияне предпочитают строить дома самостоятельно или под личным контролем.

Фото: скриншот таблицы ЦИАН с сайта РБК