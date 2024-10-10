Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
12°
Птн, 11
16°
Сбт, 12
13°
ЦБ USD 97.24 0.29 11/10
ЦБ EUR 106.51 0.09 11/10
Нал. USD 95.90 / 96.90 10/10 18:25
Нал. EUR 105.00 / 105.40 10/10 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
5 775
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
28 649
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
17 246
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
20 236
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым сильным ростом цен на землю
Рост цен на землю связан с тем, что россияне предпочитают строить дома самостоятельно или под личным контролем.

Рязанская область вошла в топ-10 регионов с самым сильным ростом цен на землю. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в ЦИАН.

Отмечается, что по итогам третьего квартала 2024 года средняя по России стоимость участков под строительство частных домов составила 305 тысяч рублей за сотку. По данным издания, это на 18 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Согласно данным из приведеденной РБК таблицы, Рязанская область заняла шестое место в топе с самым сильным ростом цен на землю. Стоимость земельных участков под строительство частных домов в регионе выросла на 63% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 124 тысячи рублей за сотку.

На первом месте таблицы оказался Алтай, на втором — Якутия, на третьем — Тыва. Последнюю строчку в «десятке» заняла Кировская область.

Как уточнили в публикации, рост цен связан с тем, что россияне предпочитают строить дома самостоятельно или под личным контролем.

Фото: скриншот таблицы ЦИАН с сайта РБК