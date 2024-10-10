Рязанец продал найденный телефон и купил на эти деньги алкоголь

Злоумышленника задержали. Следователь отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Патрульные полицейские задержали в Рязани мужчину, подозреваемого в краже куртки с деньгами и смартфоном у местного рабочего. Об этом сообщили 10 октября в Telegram-канале регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района и заявил, что около Лыбедского бульвара у него похитили куртку, в которой были шесть тысяч рублей и смартфон.

Мужчина рассказал, что во время рабочей смены по облагораживанию общественных мест города ему стало жарко. Житель повесил куртку на дерево. Мужчина на несколько минут оставил одежду без внимания, а когда вернулся за смартфоном, то увидел, что на ветке ничего нет.

Как вскоре выяснили оперативники, один из рязанцев рассказал знакомым, что случайно нашел на дереве куртку с деньгами и телефоном. Устройство он продал. На эти деньги мужчина купил «много алкогольных напитков».

«Полицейские получили описание внешности и имя злоумышленника. Ориентировку на розыск этого мужчины направили всем нарядам Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Рязанской области», — уточнили в публикации.

Так, сотрудники ППСП заметили на улице Подгорной мужчину, похожего на человека из ориентировки. Полицейские остановили прохожего и установили, что 33-летний рязанец причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее мужчину судили за кражу.

Следователь отдела МВД России по Советскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.