Рязанцы в ночь на 11 октября смогут увидеть полярное сияние

«Настоятельно рекомендуем всем (рязанцам, москвичам, даже жителям южных регионов) смотреть на небо в ближайшие часы, ибо на Земле начинаются очень мощные полярные сияния», — отмечается в посте.

Рязанцы в ночь на 11 октября смогут увидеть полярное сияние. Об этом сообщается в группе «RZN. Astro».

«Даже для нас ближайшая ночь будет особенной. Настоятельно рекомендуем всем (рязанцам, москвичам, даже жителям южных регионов) смотреть на небо в ближайшие часы, ибо на Земле начинаются очень мощные полярные сияния», — отмечается в посте.